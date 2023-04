La protesta degli studenti: «Vogliamo aule e strutture più sicure» 

Crepe, allagamenti, muffe e carenze strutturali negli edifici dell’Università: una situazione che preoccupa sempre gli studenti universitari, scesi in piazza, a Molentargius, nell’iniziativa di protesta dei lavoratori e delle lavoratrici del settore edilizio per protestare contro la sospensione del super bonus, le modifiche del Governo al codice appalti e per chiedere una legge quadro per la rigenerazione urbana.

«Ci troviamo di fronte ad una precarietà e pericolosità delle aule senza precedenti. Emblematico è il crollo dell’aula Vardabasso a Sa Duchessa», sottolinea Maura Curridori dell’associazione Unicaralis. Gli studenti e le studentesse, prosegue la rappresentante «affrontano ogni giorno la precarietà degli stabili in cui vivono e studiano, trovandosi spesso davanti a situazioni problematiche che rendono gli ambienti poco sicuri anche in caso di emergenza».

«Enti per il diritto allo studio e Università non avviano un processo di manutenzione strutturale degli edifici basato sulle esigenze degli studenti», concludono Matteo Pisu e Maria Pischedda, coordinatori di Unicaralis e Udu Sassari. «Chiediamo maggiore trasparenza sulla manutenzione regolare degli stabili e un coinvolgimento nel progettare nuovi edifici e riqualificare quelli vecchi». (m. v.)

