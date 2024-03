La protesta degli Oss, presidio anche a Pasqua: «Vogliamo lavorare» 

Il presidio degli operatori socio sanitari precari del Policlinico non si ferma neanche a Pasqua. Sono passati 36 giorni da quando è iniziata la loro battaglia per ricordare che «non siamo usa e getta».

Il 23 febbraio scorso si sono accampati in via Roma sotto l’assessorato regionale alla Sanità «per chiedere risposte» sul loro contratto ormai scaduto e sono intenzionati a restarci. Si spostano con striscioni e fischietti per le vie della città, attirando l’attenzione sulla loro vertenza e sollecitare un intervento delle istituzioni, poi tornano nel loro quartier generale. Come hanno fatto ieri quando hanno raggiunto viale Trento e seduti davanti alla Regione hanno spiegato la ragioni della mobilitazione.

«Siamo arrivati all’esasperazione», spiega la portavoce Silvia Orefice. «Nei precedenti incontri, la dirigenza del Policlinico a parole si è dimostrata vicina e solidale, sensibile alla nostra problematica, dichiarando di avere le mani legate in quanto non vi erano posti disponibili per il nostro reinserimento o per le nuove assunzioni», ma prosegue «la delibera pubblicata giovedì prevede l'assunzione di altro personale al posto nostro. I posti ci sono e corrispondono alla sostituzione di operatori già formati con soldi pubblici e ormai disoccupati».

Chiara la risposta dell’Aou: «L’impegno sulle stabilizzazioni è stato e verrà rispettato con un bando per 9 posti per Oss. La delibera citata non fa riferimento a quei posti del bando di stabilizzazione, ma a precedenti esigenze da soddisfare con l’unica attuale vigente graduatoria in Regione. Confermiamo la volontà di procedere così come concordato nei recenti incontri».

