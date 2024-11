La protesta degli operai Tossilo 

Quella di Tossilo è una vertenza senza fine con la piattaforma dei rifiuti coinvolta in una crisi senza fine. A Macomer non si vede uno sbocco, che riguardi l’avvio del nuovo inceneritore dei rifiuti e dell’impianto di compostaggio, né una soluzione per i 25 lavoratori in forza alla Tossilo spa, che dal primo gennaio rischiano di perdere definitivamente il posto di lavoro, visto che il 31 dicembre scade la convenzione con i Comuni di Borore e Macomer, dove finora hanno trovato riparo. Da qui parte la mobilitazione, questa volta guidata dalla Cgil, con il presidio per il lavoro, fissato per venerdì alle 10, davanti al Municipio di Macomer.

La preoccupazione

«Torniamo in piazza per denunciare il disagio e la disperazione che viviamo - sostengono gli operai - per effetto delle precarie condizioni dei rapporti di lavoro, che alimentano la forte preoccupazione sulle condizioni di incertezza». I lavoratori esprimono disappunto per le notizie contrastanti degli ultimi mesi, con l’assenza di un chiaro orizzonte che possa indicare una soluzione positiva.

Le richieste

Sollecitano la Regione ad adottare un formale atto di indirizzi ad applicare la delibera dello scorso giugno, che impegna la Giunta alla chiusura della gestione liquidatoria del Consorzio industriale Zir, per entrare in quello provinciale di Nuoro, nelle funzioni, nel patrimonio e con l’assorbimento del personale. I sindacati chiedono un incontro chiarificatore per dare una garanzia di stabilità economica e professionale ai lavoratori della Tossilo.

Il sindacato

«Non possiamo più attendere - dice Pietro Mulargiu della Cgil nuorese - per questo venerdì saremo in piazza, davanti al Municipio di Macomer, per manifestare il nostro disappunto sulla drammatica situazione e sul torpore che è calato su questa vicenda. La battaglia non riguarda soltanto la Cgil, ma tutti i cittadini, le istituzioni e i politici». In una lettera aperta ai sindaci, ai consiglieri regionali, ai parlamentari, al commissario della Provincia, al presidente del Consorzio industriale provinciale di Nuoro, al presidente della Tossilo e al commissario Zir di Macomer, i sindacati e i lavoratori, oltre ripercorrere tutte le fasi della vertenza, che dura da dieci anni, chiedono che vengano rivitalizzati gli impianti e l’intera piattaforma dei rifiuti di Tossilo. «Occorre dare nuova linfa al territorio - è scritto nella lettera - e far sentire alle istituzioni un coro unico di protesta. Per questo aspettiamo tutti per la manifestazione del 22 novembre, all'ingresso di Macomer, dove daremo vita al presidio per il lavoro, per denunciare il disagio e la disperazione che i 25 lavoratori vivono da anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA