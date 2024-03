La protesta degli operai: «Da quattro mesi senza cassa integrazione» 

Da 11 mesi la fonderia di San Gavino, che fa capo alla Portovesme dei alcuni lavoratori delle ditte d’appalto che da 4 mesi non percepiscono neppure la cassa integrazione. Lo denuncia con forza Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom-Cgil: «I lavoratori hanno tutte le ragioni di lamentarsi: non ricevono da 4 mesi i soldi per una cassa integrazione aperta dall’azienda e non riusciamo a capire per quale motivo sia bloccata. L’Inps ci dice che la responsabilità è dell’azienda, la quale rimanda all’Inps: adesso è il momento che si chiariscano le posizioni».

Così vive senza nessun aiuto economico da oltre 4 mesi il sangavinese Luca Belvedere, 54 anni della ditta d’appalto Nanotechgraph: «Questa situazione diventa ogni giorno più difficile. In più ho anche mutuo da pagare e tante altre spese. Chiedo di poter avere il lavoro che ci permette di vivere>. Drammatica anche la situazione dell’elettromeccanico William Loi, 50 anni: dipendente della Cso (compagnia del Sud Ovest): «Sono in cassa integrazione da quasi un anno e gli ultimi soldi (800 euro al mese) sono arrivati a fine novembre. Ho le rate del mutuo e anche dell’auto che mi ero comprato proprio per poter andare a lavorare». Sulla stessa linea Antonio Basile, 58 anni, capocantiere: «Siamo troppo giovani per andare in pensione e dal maggio scorso, a seguito della chiusura della fonderia, una parte del personale delle ditte in appalto appartenenti alla stessa proprietà, è stato posto in cassa integrazione. Da 4 mesi non veniamo pagati e ci chiediamo il perché di questi ritardi».

