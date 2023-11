La protesta degli eroi Covid 

“Eroi Covid sfruttati, da domani dimenticati”. Recita così, uno dei tanti striscioni appesi sui muretti che delimitano l’area multipiano dell’ospedale di Lanusei, da qualche giorno in versione curva da stadio. Sono le rivendicazioni di oss e infermieri assunti ai tempi della pandemia e ora destinati a perdere il lavoro per fine contratto. Slogan sostenuti dal comitato spontaneo “Tutti insieme per l’ospedale ogliastrino”. I rinforzi sono stati sollecitati anche dalla direzione sanitaria e dai primari dei reparti con una nota che, da qualche giorno, è sulla scrivania del direttore generale, Andrea Marras. Il potenziamento degli organici è stato richiesto per garantire i livelli essenziali di assistenza nel presidio.

La faccenda

In epoca Covid erano stati assunti infermieri e operatori sociosanitari con contratti a tempo determinato. Accordi destinati a cessare a breve, con la conseguenza che le figure professionali torneranno a incrociare le braccia. «Sapevano già all’atto della firma sul contratto che l’incarico sarebbe stato a termine», è la spiegazione offerta dal manager dell’Asl Ogliastra. Andrea Marras, 65 anni, è chiaro: «Il libero pensiero è un diritto legittimo e quando non sfocia in insulti ci può stare». Il direttore generale illustra la procedura per potenziare la categoria: «Sono in atto i concorsi, sia per oss che per infermieri. La procedura per il reclutamento è questa e i diretti interessati sanno bene i nostri programmi». La sorte di infermieri e oss è segnata. «Non siamo d’accordo con i tagli», dichiara Bruno Piras (62), portavoce del comitato “Tutti insieme per l’ospedale ogliastrino”. «Chiediamo che nessuno venga licenziato perché - insiste Piras - il nostro ospedale ha bisogno di tutte queste figure professionali».

La richiesta

Il rischio, in caso di depotenziamento degli organici, è che i livelli essenziali di assistenza possano non essere garantiti. Sono 180 gli infermieri Asl, 16 dei quali sono in scadenza, 32 beneficiano della legge 104, 32 hanno limitazioni e 8 risultano assenti per un lungo periodo. Altro capitolo sono gli oss: sono 85 quelli arruolati, ma 27 di loro vanno in scadenza, 16 hanno la 104 e, infine, 14 hanno limitazioni e 2 sono in lungodegenza. Per evitare di piombare nel caos, la direzione sanitaria ha sollecitato l’ingresso doi personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA