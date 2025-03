La protesta degli agenti: «Organici ridotti all’osso» 

Allarme sicurezza sull’Isola. È quello lanciato dal Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), in un sit-in organizzato ieri fuori dalla Questura.

Nel mirino le carenze di personale, che mettono a rischio l’efficacia dei servizi e rendono insostenibili i carichi di lavoro degli agenti. «Ci troviamo da parecchi anni con risorse umane depauperate, pensionamenti che incidono sugli organici per il 40% e reintegri che non coprono neanche un terzo delle uscite», spiega Mauro Aresu, segretario provinciale del Siap. «Anche la logistica ha delle pecche incredibili, un esempio è il commissariato di Iglesias ricreato all’interno di uno stabile per civile abitazione».

«Nessun ufficio si salva da questa situazione, dalla polizia stradale a quella ferroviaria, postale e di frontiera. Ci appelliamo al dipartimento affinché, nelle tornate di rinforzi previste per quest’anno, la Sardegna venga presa in seria considerazione», dichiara il segretario generale nazionale aggiunto, Massimo Zucconi Martelli. «Il depotenziamento del comparto della Polizia di Stato si riflette in misura maggiore sui commissariati e su tutte le attività di loro prerogativa, questo crea una destabilizzazione dal punto di vista collettivo. Non dimentichiamo che abbiamo un compito sociale di vicinanza al cittadino», conclude il segretario generale del Siap Sardegna, Daniele Rocchi.

