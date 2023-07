La protesta davanti all’ufficio Area 

«Le informazioni sono un diritto non una cortesia». Questo il cartello che ha accompagnato circa una cinquantina di cittadini che hanno manifestato davanti all’ufficio relazioni con il pubblico di Area, inaugurato il 26 gennaio 2022 in via Fosse Ardeatine alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale Aldo Salaris e che da allora non è mai entrato in funzione. Dopo che nei giorni scorsi in molti hanno protestato per lo stato di degrado dei loro quartieri (fogne a cielo aperto, macchine abbandonate, scarafaggi, topi e tanto altro), si è deciso di passare ad una azione diretta. Alla manifestazione hanno partecipato abitanti dei palazzoni di via Dalmazia e di via Ospedale. Per Paolo Manca, coordinatore della protesta, tutto questo non è più accettabile: «Sono stati spesi soldi pubblici per un servizio atteso e indispensabile per centinaia di famiglie. Chiediamo l’apertura immediata per dare risposte attese da anni».