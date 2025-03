La prossima sfida all’Olimpico contro Ranieri 

Con la partita di ieri sera si è concluso, di fatto, il maxi ritiro cominciato martedì, in tutto tre giorni e mezzo. I giocatori del Cagliari, però, si ritroveranno già questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione (avranno poi uno-due giorni di riposo) in vista della partita contro la Roma di Claudio Ranieri, in programma tra due domeniche all’Olimpico (inizialmente era stata fissata per le 15, è stata posticipata alle 16 per la concomitanza con la maratona).

L’infortunio

Sicuramente out Coman, che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Fiato sospeso per Luvumbo, alle prese con un fastidio al flessore della coscia destra (accusato a Bologna) e assente quindi ieri. Il fatto che alla trasferta nella Capitale seguirà poi la sosta per le nazionali potrebbe spingere lo staff medico, e di conseguenza quello tecnico, a non forzare. La situazione di Zito verrà, in ogni caso, monitorata giorno per giorno. Poi si vedrà.

Sfida speciale

Tutti gli altri sono a disposizione. La partita col Grifone non ha lasciato particolari strascichi, né fisici né disciplinari. Al di là dell’importanza della posta in palio, c’è particolare attesa per la sfida con la Roma (che ancora deve giocare la sua partita, domani alle 18 con l’Empoli) per la presenza dell’ex Ranieri. All’andata alla Unipol Domus è finita 0-0, era la prima giornata del campionato e sulla panchina giallorossa c’era ancora De Rossi. (f.g.)

