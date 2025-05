La prossima settimana riparte il cantiere Abbanoa in via Roma 

Riparte il cantiere di Abbanoa nella rete idrica di via Roma. La prossima settimana gli operai torneranno nella strada del centro di Selargius dopo lo stop festività, e la riorganizzazione dei lavori a seguito delle lamentele di commercianti e residenti prima di Pasqua - con tanto di petizione indirizzata al Comune - messi in ginocchio dalla chiusura al traffico della via che collega il centro con il resto della città e la 554.

I lavori - come riportato nell’ordinanza stilata dalla Polizia locale e in vigore dalla prossima settimana - saranno concentrati nel tratto fra gli incroci con via San Salvatore e via Sant’Antonio, dove sarà istituito il senso unico verso la 554 e il divieto di sosta, dal 13 maggio sino al 30 giugno. Non solo: sarà vietato parcheggiare in un tratto di via Campi Elisi, in via Lazio e in via Sicilia.

Finito questo tratto - come annunciato da Abbanoa nelle scorse settimane dopo un sopralluogo con sindaco e parte della Giunta - il cantiere per la sostituzione della rete idrica proseguirà nella parte centrale di via Roma dove verrà nuovamente interrotto il traffico, ma - avevano assicurato - con tempistiche ridotte: saranno impiegate più squadre per dare via a un piano d’accelerazione degli interventi con l’obiettivo di chiudere del tutto il cantiere all’inizio dell’estate.

