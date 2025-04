La prossima giornata sarà fondamentale per scudetto e coppe 

Otto turni dal termine e il 31esimo della Serie A è un decisivo snodo per lo scudetto e la qualificazione alla Champions. La capolista Inter sfida il Parma e può tentare la fuga; il Napoli a -3 fa visita al lanciatissimo Bologna di Italiano, quarto e quasi finalista di Coppa Italia; e poi ci sono i match d’alta quota Roma-Juventus, Atalanta-Lazio e Milan-Fiorentina. Quasi per uno scherzo sadico il calendario mette di fronte le squadre che inseguono la capolista, sei delle quali racchiuse in sette punti.

L’unico impegno agevole sembra quello dei nerazzurri, anche se deve affrontare otto gare in 25 giorni. Il Parma ha preso un punto importante a Verona ma è solo a +3 dalla retrocessione e la battistrada sabato pomeriggio spera di capitalizzare l’impegno del Napoli lunedì sera per portare a 5 o 6 punti il vantaggio. Il Bologna per i campani è una trappola: giocano a memoria, segnano con Orsolini, Castro e Dallinga e vincono da sei gare i fila. I partenopei possono contare di nuovo su Neres e recuperano anche McTominay.

Un’altra sfida basilare sarà quella dell’Olimpico domenica sera: la Juve è tornata a vincere con Tudor, che ha recuperato Vlahovic, Yildiz e Nico Gonzalez mentre studia una preparazione specifica per ritrovare il miglior Koopmeiners. Il tecnico ha perso Gatti e dovrà fare risultato per rallentare la marcia prodigiosa di sette successi della Roma (che ha agguantato la Lazio, con cui si misurerà nel prossimo turno, recuperandole 15 punti in 13 giornate). Ranieri ha un calendario tosto, ma battere e affiancare la Juve darebbe consistenza al sogno di lottare per il quarto posto Champions.

Un altro responso verrà da Atalanta-Lazio. Gasperini viene da due sconfitte, Baroni da due punti in tre gare. Per i lombardi la fiammata con la Juve è stata vanificata dalla resa con Inter e Fiorentina e sembra che l’annunciato addio di Gasp abbia lasciato strascichi. Serve una vittoria per ripartire ma dopo molte scialbe prove la Lazio non può permettersi un altro flop. Quasi impossibile la rimonta del Milan, distante e alle prese con mille problemi: la panchina di Conceicao traballa e all’orizzonte sembra delinearsi la figura di De Zerbi in ticket col dirigente Paratici. Contro la Fiorentina di Palladino, tornata a volare con i gol di Kean e a -1 da Lazio e Roma, sarà molto complicato.

