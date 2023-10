La proposta: «Un’unica lista per il bene della comunità» 

Per le elezioni comunali, una lista unica per il bene amministrativo di Calasetta.

La proposta è stata fatta da Carmelo Mercenaro, un pensionato con un trascorso nel sindacato che da qualche mese sta provando a mettere insieme tutte le energie che la cittadina turistica può esprimere. «L’idea è quella di mettere insieme le migliori espressioni di tutti i gruppi politici di Calasetta - dice Mercenaro - compreso il gruppo che oggi amministra, per dare un futuro alla città e superare questa fase di forte difficoltà in cui siamo precipitati. La proposta l’ho formulata già da diverso tempo, all’inizio con diverse titubanze da parte di tanti. Oggi invece comincio a sentire che la cosa viene presa in considerazione». L’ex sindaco Antonio Vigo ribatte all’idea della lista unica. «Mercenaro fece la stessa proposta anche nel 2019 nell'ipotesi di creare un'unica lista in cui dovevano confluire tutte le menti e le capacità migliori dei possibili candidati - dice - ora sta proponendo ai vari gruppi, in teoria tre, di trovare un accordo per fare un governo di coalizione e superare la situazione disastrosa politica della nostra comunità. Ritengo la sua proposta bella, democratica ma anche utopistica». Antonello Puggioni, l’unico ad aver per adesso annunciato la sua candidatura a sindaco precisa: «Non ci sono le condizioni per fare una lista unica. In troppi vorrebbero fare il sindaco e questo fatto già determina troppe spaccature».

RIPRODUZIONE RISERVATA