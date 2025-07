La proposta: una maxistalla in zona terme 

Il Comune di Sardara è alle prese col progetto di una mega-stalla nell’area termale. L’opposizione, contraria, insorge e presenta un’interrogazione, già discussa in Consiglio comunale. «Abbiamo chiesto di affrontare la questione in sede istituzionale – spiega il consigliere promotore del documento, Giuseppe Tuveri – esclusivamente per una ragione: conoscere la posizione della maggioranza. Purtroppo la risposta tecnica, e per niente politica, ci impegna a iniziative diverse, mirate a coinvolgere la comunità».

Il progetto

La vicenda inizia il 7 novembre scorso, quando la Cooperativa produttori Arborea, azienda sarda che opera nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento, ha presentato all’ufficio Suape del Comune una richiesta di avvio di procedimento in conferenza di servizi per ottenere l’autorizzazione unica alla costruzione di fabbricati strumentali all’attività agricola nelle campagne del paese. Stando alle informazioni raccolte dai quattro consiglieri di opposizione (capogruppo Ercole Melis, Giuseppe Tuveri, Valentina Viaggiu, Nicola Casti), si tratterebbe di una “stalla etica”, ispirata al principio di far convivere il reddito degli allevatori e la qualità della vita degli animali. L’impianto dovrebbe sorgere lungo la strada provinciale Sardara-Pabillonis, in terreni privati, a due chilometri e mezzo dagli stabilimenti termali di Santa Mariaquas. Capienza: 2.000 bovini, ma si partirebbe con la metà.

Convivenza complessa

La prospettiva di un allevamento zootecnico di tipo industriale ha fatto insorgere la minoranza, mentre a otto mesi di distanza dall’avvio del procedimento Suape la popolazione della cittadina termale è all’oscuro di tutto. Solo dopo l’intervento in Aula consiliare le voci del dissenso si rincorrono. «In situazioni come questa – sostiene l’ex sindaco, Roberto Montisci – senza se e senza ma l’approccio è negativo. Nulla da dire sul progetto in sé, che non conosciamo e che in Consiglio comunale non è stato presentato. Dai banchi della maggioranza abbiamo appresso che tutto è in mano agli uffici. Resta da capire se una simile struttura possa compromettere la nostra risorse per eccellenza: l’acqua termale».

L’interrogazione

«Occorre premettere – ricorda il consigliere Tuveri – che fin dall’antichità Sardara è legata alle sorgenti termali, tutelate e protette dalle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi cinquanta anni e oggi attrattive a livello internazionale. Detto ciò: volendo inquadrare le dimensioni dell’investimento, basti pensare che l’azienda proponente ad Arborea non raggiunge i 250 capi, mentre da noi ne prevede 2.000». Dunque le domande: «Sono state valutate le conseguenze di questa iniziativa sotto il profilo ambientale. Si sono considerate le potenziali alterazioni di carattere atmosferico, acustico, idrico e del suolo? E poi il danno che potrebbe arrecare al percorso di valorizzazione delle terme, gli effetti nefasti che potrebbero subire i lavoratori e gli ospiti nel complesso termale?» L’impegno del gruppo consiliare è chiedere al sindaco la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto al pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA