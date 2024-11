«La proposta popolare in Aula dopo il 22» 

Una parte del Consiglio strizza l’occhio alla Pratobello 24. La battaglia della Rete e dei comitati è sostenuta dall’opposizione, anche per motivi di opportunità. Di sicuro, è per la linea del “rispetto” delle 211mila firme raccolte il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, le cui posizioni sulla proposta di legge di iniziativa popolare non sono nuove: «Le preoccupazioni dei firmatari della proposta di legge Pratobello sono le stesse dei consiglieri regionali che si apprestano a discutere in aula il dl 45 sulle aree idonee e che mirano alla salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio della Sardegna. Ma non possiamo esimerci da essere anche protagonisti di una transizione energetica che ci porti più velocemente alla chiusura della fase in cui la produzione di energia dipende per oltre il 75% dai combustibili fossili». Quanto ai tempi della discussione della Pratobello, Comandini rimanda le risposte alle commissioni competenti, la Quarta (Urbanistica) e la Quinta (Attività produttive): «La discussione della Pratobello avverrà quando le commissioni finiranno l'esame della proposta». Il presidente della Quinta, Antonio Solinas (Pd), non cambia le previsioni di qualche settimana fa e, anzi, assicura: «Questo pomeriggio la commissione Bilancio inizia l’esame degli emendamenti presentati alla variazione», dice. «La variazione approderà in Aula domani sera per essere approvata entro venerdì mattina. Quindi, da martedì, il dl 45 sulle aree idonee approderà in Consiglio e la discussione durerà almeno fino al 22. Dopo le commissioni potranno iniziare a lavorare sulla Pratobello». (lo. pi.)

