La proposta: «Ora un teatro a suo nome» 

Quella di ieri è stata una mattinata di dolore ma anche di tanto affetto, se non amore, per un uomo che ha segnato non solo il mondo della tv ma ha lasciato un’impronta nella società. Ed ecco che nella fila che si è snodata ieri in Campidoglio a Roma, composta da amici, conoscenti o semplici spettatori, è emersa la voce di presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che ricordando come «sul palcoscenico del “Costanzo Show” sono arrivati anche temi come la lotta alla mafia» per questa e tante altre valide ragioni dedicare a Costanzo un teatro «sarebbe una bellissima idea».

Ma ieri non è passata in secondo piano la presenza commossa dell’attore Lino Banfi che proprio pochi giorni fa ha perso l’amata moglie Lucia Zagaria. Dunque profondamente colpito da un lutto così lacerante, l’artista (definito da Papa Francesco «il nonno di tutti gli italiani») non è voluto però mancare al primo omaggio che Roma ha voluto dedicare a Maurizio Costanzo.

«Mia moglie e Maurizio se ne sono andati quasi contemporaneamente. Lui con la sua galanteria ha fatto passare prima Lucia. Ora staranno insieme», ha detto Lino Banfi. Toccanti anche le parole di Rossella Brescia ha ricordato un cha cha cha ballato insieme a “Buona domenica” (“Era bravissimo”). Giovanna Ralli, che a 20 anni era stata per un breve periodo fidanzata con il giornalista, lo ha definito «un grandissimo amico» un uomo straordinario, che ha «conquistato le persone, essendo se stesso».

