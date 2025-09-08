La proposta: fermare  i turisti russi nella Ue 

Bruxelles. Il lavoro è in corso per mettere insieme un nuovo pacchetto sanzioni europeo contro la Russia - il 19° - e la parola d’ordine è una: cooperazione con gli Usa, per colpire davvero il Cremlino e portarlo al tavolo della pace. Le modalità però celano insidie. Washington batte il tasto sul concetto di misure restrittive secondarie, ovvero toccare chi fa affari con Mosca (è il caso dei dazi all’India, colpevole di fare incetta di petrolio russo). Ma è una procedura estranea al modo di fare della Ue. Così, mentre è in corso la discussione, ci si concentra su ciò che è facilmente fattibile: un giro di vite ai visti turistici per i russi attraverso linee guida più stringenti. Alla Commissione, infatti, non sono sfuggiti i numeri da record dell’estate non ancora del tutto trascorsa, soprattutto verso le mete europee più amate (Grecia, Italia e Francia in testa). Non è accettabile, è il ragionamento, che i compatrioti di Vladimir Putin si godano lo stile di vita europeo mentre i missili piovono sull’Ucraina. Tra le proposte pure un vecchio cavallo di battaglia della presidenza polacca: vietare ai diplomatici russi i viaggi nei Paesi Ue. Non tanto per ripicca ma per sicurezza, dato l’alto numero di 007 che si celano dietro ai passaporti.

