La proposta dell’Europa: «Una forza internazionale per la sicurezza ucraina» 

Berlino. Si pensa anche al futuro. A quando le armi rimarranno in silenzio. Insomma, a quando l’Ucraina dovrà governare il processo di ricostruzione senza temere che la Russia possa riprendere il conflitto e violare la tregua. Ecco perché dai colloqui di Berlino, tra le varie proposte emerse, c’è quella dei leader europei che si rivolgono agli Usa per formare una forza internazionale per garantire la sicurezza dell’Ucraina in un futuro non molto lontano.

Trattative

È innegabile comunque che dopo due giorni di intensi colloqui a Berlino, americani e ucraini si sono riallineati. La chance di una tregua a questo punto è «reale»: anzi, secondo Friedrich Merz «non è mai stata così grande come adesso» e vorrebbe un cessate il fuoco prima di Natale, con un appello a «quel che resta della decenza umana» di Vladimir Putin per fermare le bombe sui civili.

Volodymyr Zelensky non lo ha contraddetto: «Non è stato facile, ma gli incontri sono stati molto produttivi», il suo commento ieri sera. I progressi sulle garanzie di sicurezza per Kiev sono riconosciuti da tutti, mentre resta chiaramente aperta la questione territoriale, e in particolare il nodo del Donbass: «Le posizioni sono differenti», ha detto Zelensky senza giri di parole.

La Russia non sedeva al tavolo e non ha ancora detto la sua, ma da Washington i toni sono più che ottimisti: «Il 90% delle questioni fra Mosca e Kiev è stato risolto», hanno affermato in una call tramite una fonte della Casa Bianca. E Donald Trump, «molto soddisfatto dello straordinario lavoro degli europei», ha annunciato un collegamento oltreoceano coi leader Ue alla cena in cancelleria, dove è arrivata anche Giorgia Meloni.

Gli sviluppi

Il comunicato congiunto dei partner Ue ha confermato i notevoli passi avanti, dando il merito al leader americano e apprezzando «la forte convergenza» fra Stati Uniti Ucraina ed Europa: «Si accolgono con favore i progressi significativi compiuti dal presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina».

Apprezzata anche «la stretta collaborazione tra i team del presidente Zelensky e del presidente Trump, nonché coi team europei, negli ultimi giorni e settimane», la dichiarazione di Merz, Frederiksen, Stubb, Macron, Meloni, Schoof, Store, Tusk, Kristersson, Starmer, Costa e von der Leyen.

I leader hanno inoltre «concordato di collaborare col presidente Trump e il presidente Zelensky per raggiungere una pace duratura che preservi la sovranità ucraina e la sicurezza europea». Non solo: gli europei assicurano pieno sostegno al leader ucraino di fronte a «qualsiasi decisione finale su specifiche questioni ucraine».

Sui confini internazionali hanno ribadito che non devono essere modificati con la forza: «Le decisioni sul territorio spettano al popolo ucraino, una volta che saranno effettivamente in vigore solide garanzie di sicurezza», hanno sottolineato, avallando l'ipotesi di un referendum.

Zelensky ha confermato che «alcune questioni restano difficili e su quella territoriale le posizioni sono differenti». Ma l'Ucraina è pronta a fare la sua parte, ha aggiunto, respingendo ancora una volta l'ipotesi di cedere il Donbass: «È una rivendicazione non degli americani, che io vedo come partner strategici, ma dei russi attraverso di loro». Adesso la palla torna in campo russo.

RIPRODUZIONE RISERVATA