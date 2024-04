La promozione turistica sbarca all’aeroporto di Elmas 

“Grotta San Giovanni. Semplicemente unica!”: è lo slogan che campeggia su un enorme immagine della grotta di San Giovanni Battista che da lunedì ha iniziato ad accompagnare turisti e viaggiatori in transito all’aeroporto di Elmas. Per la prima volta una campagna pubblicitaria che illustra tutte le peculiarità e le indicazioni utili a raggiungere e visitare la grotta percorribile più lunga al mondo (842 metri lineari), fa il suo ingresso nel maggior aeroporto dell’isola. Un risultato frutto di un investimento da parte dei gestori del consorzio Natura Viva Sardegna e della Regione di circa 30 mila euro, ma anche, e soprattutto, di studi, accordi e preparazioni durate 2 anni. Lunedì alla cerimonia d’inaugurazione hanno preso parte la sindaca Isangela Mascia, l’assessore al Turismo Davide Aru e per il consorzio gestore il presidente Fiorenzo casti e la responsabile gestionale Roberta Cadoni. «Per noi - osserva Fiorenzo Casti - si tratta di un enorme orgoglio ma è anche uno strumento fondamentale per far conoscere e valorizzare sempre più un monumento naturale che nel 2023 ha registrato oltre 28 mila accessi. Stiamo considerano anche l’inserimento di altre tre pubblicità sulla grotta da installare nell’area parcheggi». Il Comune rende merito al gran lavoro del consorzio e guarda alle ricadute per il paese: «Saranno sicuramente importanti per l’intera filiera turistica - afferma Davide Aru - che noi dobbiamo supportare incrementando i posti letto grazie al progetto dell’albergo diffuso».

