La promessa di Udassi: «La Torres vi farà divertire»  

«Vogliamo migliorarci, ma fissare un obiettivo a inizio mercato è prematuro», così il presidente Stefano Udassi. Dopo la conferma del tecnico Greco (ufficializzata) e quella quasi certa del direttore sportivo Colombino (da ufficializzare), questa settimana dovrebbe riservare altri annunci che riguardano le conferme, mentre per i giocatori non confermati e per i nuovi acquisti bisogna attendere il mese di luglio, quando scadranno i contratti. Lo sottolinea lo stesso presidente rossoblù: «È prematuro parlare di quale percentuale di giocatori verrà confermata, visto che sino al 30 giugno sono sotto contratto».

Strategia

Le idee sono chiare: «Abbiamo dato un segnale preciso di continuità al progetto tecnico con la conferma dell'allenatore, ora Greco e il ds lavoreranno per migliorare la squadra, divertirci e far divertire il pubblico».

Restringere l'obiettivo in questa fase è prematuro, ma Udassi chiarisce: «È indubbio che tutti vogliamo migliorare, ma restiamo coi piedi per terra, senza creare false aspettative e anche senza porci limiti. Sarà un girone molto difficile, quasi una B2 per qualità delle squadre, e quindi ci aspetta una stagione molto impegnativa».

Conferme

In attesa delle prime conferme ufficiali, si possono fare solo delle congetture. Tra i probabili giocatori confermati di quelli con contratto anche per il prossimo anno dovrebbero esserci i difensori Antonelli e Dametto, i centrocampisti Urso, Lora e Masala, gli attaccanti esterni Ruocco e Sanat, le punte Diakite e Scotto. Tra i giocatori in scadenza invece dovrebbero prolungare l'esperienza in rossoblù il portiere Garau, il difensore Pinna e uno dei terzini destri tra Fabbriani e Heinz.

Ci sono poi altri due-tre giocatori che potrebbero restare anche come conseguenza delle diverse mosse di mercato e della capacità di girare i contratti altrove. Anche perché la mancanza di tempo (il ripescaggio avvenne a inizio agosto) e l'inesperienza ha portato ad un eccesso di contratti pluriennali che vanno smaltiti. Un esempio su tutti, quello dell'attaccante Davide Luppi, frenato dagli infortuni e visto pochissimo in campo, tanto da essere ceduto in prestito in gennaio al Piacenza dove peraltro ha chiuso con 9 presenze e nessun gol.

