La promessa di Montella: «Andremo ai Mondiali» 

«Il nostro viaggio a Euro 2024 si è concluso inaspettatamente. Ovviamente siamo tristi, ma allo stesso tempo orgogliosi e torneremo in Turchia a testa alta. I nostri giocatori hanno affrontato il torneo con devozione, determinazione ed entusiasmo dall'inizio alla fine. Mi congratulo con loro di cuore»: inizia così un lungo post su Instagram del ct della Turchia, l’italiano Vincenzo Montella, il giorno dopo l’eliminazione ai quarti contro l'Olanda.

Il rispetto

«Raggiungendo la fase finale del campionato Europeo, ottenendo molte prime volte e partecipando al torneo come seconda squadra più giovane, ci siamo qualificati dalla fase a gironi, risultato che non è stato possibile raggiungere per molto tempo», sottolinea il tecnico. «Ci siamo guadagnati la simpatia di tutti gli appassionati di calcio di tutto il mondo. D'ora in poi, credo che la Turchia guadagnerà ancora più rispetto agli occhi della comunità calcistica internazionale».

La crescita

Montella prosegue: «Nel nostro viaggio insieme, iniziato in Croazia con una vittoria storica, il nostro gioco è progredito mese dopo mese, e partita dopo partita nel torneo. I nostri giocatori hanno seguito con successo i nostri piani. Le cinque partite disputate sono state una grande esperienza per i nostri giovani giocatori. Uno degli elementi chiave del calcio è la coerenza. La maggior parte della nostra squadra attuale continuerà a servire la nazionale nei prossimi dieci anni. Ora è tempo di concentrarsi su nuovi obiettivi. Inizieremo la nostra corsa nella Nations League il prossimo settembre e punteremo a ottenere la promozione in Lega A. Poi cercheremo di qualificarci per la Coppa del Mondo 2026, concludendo un'attesa di 24 anni. Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i nostri cittadini che ci hanno sostenuto durante il torneo negli stadi o davanti alla TV a nome del mio staff allenatore e dei giocatori».

