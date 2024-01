La promessa del Muay Thai vola ai mondiali a Bangkok 

Alessandro Depau è il giovane atleta orgoglio dell'Asd Shinobu Dojo di Bari Sardo che lunedì volerà in Thailandia. Uno dei 14 atleti sardi che rappresenteranno l'Italia nei mondiali Wbc Muay Thai che si svolgono dal 2 al 5 febbraio nel leggendario stadio Lumpinee di Bangkok. Sarà accompagnato dagli allenatori Alessandro Farris e Salvatore Podda. Depau si sta allenando da mesi con sacrifici e dedizione. La qualifica per i mondiali l'aveva ottenuta lo scorso ottobre all'Hearts on fire fight night di Quartu, uno dei più importanti eventi a livello italiano. Al suo esordio, ribaltando ogni pronostico, aveva vinto due incontri in un torneo a quattro, di cui uno per ko. Ora è pronto per i mondiali nella patria di questa disciplina. (f. me.)

