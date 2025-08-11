VaiOnline
Motori
12 agosto 2025 alle 00:51

La promessa del motocross arriva da Mara e ha solo 11 anni 

Ha solo 11 anni ma il quartese Daniel Corda si sta già togliendo grosse soddisfazioni nel mondo del motocross, tra cui il 2º posto nel Mondiale Juniores a Squadre centrato a luglio con la maglia della nazionale. Le idee chiare aiutano: «Ha provato diverse discipline, dal calcio al crossfit, ma ha scelto di concentrarsi sul motocross, la sua passione», spiega il padre Gianluca.

Daniel, che va in sella da quando aveva 4 anni e gareggia da 5 stagioni, ha vinto il Campionato Regionale Fmi 2023 nella categoria Mx65 Debuttanti e quello 2024 nella Mx65 Cadetti. Nel frattempo ha fatto le prime fruttuose esperienze a livello nazionale. Due anni fa, dopo essersi aggiudicato le selettive nazionali del Campionato Italiano Junior, ha dominato (siglando anche la pole) le semifinali di Savignano sul Panaro e conquistato la Coppa Italia Debuttanti.

Nel 2024 ha chiuso l’Italiano in Top10 e quest’anno è ripartito alla grande vincendo le selettive. A settembre disputerà i 3 round finali del tricolore in programma a Fermo, Riola Sardo e Ottobiano. Intanto sono arrivati anche risultati a livello internazionale europeo. Nelle selettive dell’Europeo Mx65 Sud Ovest Fim l’alfiere del Motoclub Extreme di Maracalagonis è arrivato 3º in Spagna, 4º in Croazia e, a causa della rottura del motore, solo 38º a Cremona prima di completare in ultima posizione la finale.

La gioia più grande è dello scorso luglio quando a Romange (Francia), grazie al 6º posto siglato da Daniel nella Mx65 e ai risultati degli altri azzurrini nella 85 e nella 125, l’Italia è salita sul 2º gradino del podio del Mondiale a Squadre Junior. Ed è solo l’inizio.

