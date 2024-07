La promenade di Pogacar 

Pensate che di Tadej Pogacar, vincitore, no anzi, dominatore del Tour de France numero 111, si sia già detto tutto? No, anche perché il 25enne sloveno della Uae Emirates, che si rivelò in Algarve nel febbraio 2019, vincendo con l’aiuto di Fabio Aru una corsa in cui il sardo sarebbe dovuto essere capitano, aggiunge ogni giorno qualcosa. Vittorie, innanzitutto (è arrivato a 21 nel 2024), quando si misura con i rivali di oggi, che si chiamano Jonas Vingegaard e Remco Evenepole, ma anche record. Quando li migliora, si confronta con i giganti del passato, che sono l’unico termine di paragone a certe quote.

Numeri incredibili

E allora diamo i numeri, tralasciando quelli della crono di Nizza (è il primo Tour a non finire a Parigi) e della conseguente classifica, che leggete sotto. Nel 2024 ha 52 giorni di corsa con 21 vittorie, che lo portano a 84 in sei anni da pro. Ha vinto Giro e Tour nello stesso anno come Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Roche, Indurain e Pantani, ultimo a fare la doppietta nel 1998. Rispetto a Merckx, che lo ha fatto tre volte e che si è visto soffiare il primato di vittorie di tappa totali da Mark Cavendish (35), ha più vittorie di tappa in un anno (12 contro le 11 di Eddy nel 1970) e più giorni in maglia di leader (38 contro 37). Ieri, suggellando la terza affermazione nella Grande Boucle, ha vinto la sesta tappa al Tour, la terza di fila in maglia gialla: l’ultimo non velocista a fare il tris consecutivo (che lui ha ottenuto anche in maglia gialla) era stato Gino Bartali. Pogi è salito sul podio in tutte e sette le grandi corse a tappe disputate: terzo alla Vuelta 2019, secondo al Tour 2022 e 2023, primo a quelli del 2020, 2021 e 2024 e al Giro 2024. A questo aggiungiamo che ha polverizzato i tempi di scalata di tutte le salite, ma qui entrano in ballo anche i materiali...

I co-protagonisti

Sul podio non lontano dalla Promenade di Nizza sfilano gli altri protagonisti, compreso Cavendish (per il record di tappe). C’è il campione uscente Jonas Vingegaard, secondo, con una tappa vinta in volata su Pogacar; c’è il debuttante Remco Evenepoel, terzo, che è anche maglia bianca; c’è l’eritreo Biniam Girmay, tre tappe vinte e lo storico successo della classifica a punti; c’è l’ecuadoriano Richard Carapaz, che in Francia, dove non potrà difendere l’oro olimpico, si è consolato con la maglia a pois di miglior scalatore e il premio di supercombattivo. Peccato per Giulio Ciccone, che ha perso la top 10 proprio all’ultima tappa. Ha fatto un bel Tour (11°) ma non si è mai visto.

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Poga- car (Slo, Uae Emirates) km 33,7 in 45’24” media 44,537 km/h, 2. Jonas Vingegaard (Dan, Visma- Lease a bike) a 1’03”, 3. Remco Evenepoel (Bel, Soudal-Quick- Step) a 1’14”, 4. Matteo Jorgenson (Usa) a 2’08”, 5. Joao Almeida (Por) a 2’18”, 6. Derek Gee (Can) a 2’31”, 7. Mikel Landa (Spa) a 2’41”, 8. Harold Tejada (Col) a 2’50”, 9. Santiago Buitrago (Col) a 2’53”, 10. Adam Yates (Gbr) a 2’56”; 19. Matteo Sobrero (Ita) a 3’55”; 36. Giulio Ciccone (Ita) a 4’54”.

Classifica finale : 1. Pogacar in 83.38’56”, 2. Vingegaard a 6’17", 3. Evenepoel a 9’18”, 4. Almeida a 19’03”, 5. Landa a 20’06”, 6. A. Yates a 24’07”, 7. Carlos Rodriguez (Spa) a 25’04”, 8. Jorgenson a 26’34”, 9. Gee a 27’21”, 10. Buitrago a 29’03”, 11. Ciccone a 30’42”,

