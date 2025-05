«La programmazione territoriale può partire» 

Una firma importante per sottoscrivere con la Regione il Manifesto della Programmazione territoriale tra tutti i Comuni del Sulcis Iglesiente: da ieri sera, il territorio ha accesso alla Programmazione Territoriale, lo strumento regionale che da anni era precluso al Sulcis Iglesiente a causa del Piano Sulcis, il quale non ammetteva l’utilizzo di questo importante strumento di finanziamento.

Lo strumento

Un risultato significativo, frutto anche dell’accordo e del dialogo che le Giunte comunali del territorio sono riuscite a sviluppare con l’ente regionale, e che ha portato, nel corso dell’evento “Sulcis Iglesiente, il territorio si ascolta”, alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione. La Programmazione territoriale è un approccio integrato allo sviluppo locale, basato sull’individuazione mirata delle aree d’intervento, sull’uso coordinato di risorse e strumenti, sulla partecipazione degli attori locali, sul rispetto dei tempi e sul monitoraggio dei risultati, al fine di realizzare politiche più efficaci e condivise. «È una battaglia vinta: dal 2018 l’amministrazione comunale ha condotto un confronto con la Regione per poter accedere alla Programmazione rerritoriale – spiega Mauro Usai, sindaco di Iglesias e uno dei principali promotori dell’iniziativa –. Con la nuova Giunta regionale, in poco tempo siamo riusciti a inserirci in questo importante strumento: un risultato straordinario, anche grazie ad altri strumenti come il Just Transition Fund e il Gal Sulcis. I fondi che stiamo portando sul territorio non si erano mai visti prima».

Gli incontri

Il dibattito tra i Comuni è iniziato ieri mattina e, per il momento, non sono ancora stati definiti progetti condivisi. Ci si è concentrati, invece, sulla discussione dei macro-temi e degli ambiti di sviluppo. Tra questi, i più rilevanti emersi durante il confronto sono stati quelli legati al settore turistico-culturale – con particolare attenzione al turismo lento – e alla coesione territoriale, ambito nel quale si intende sviluppare servizi dedicati alle fragilità, alle famiglie e agli anziani. Notevole attenzione è stata riservata anche al tema delle infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare, tra l’altro, il settore dei trasporti. «Sono ambiti che si integrano con il resto degli interventi finanziati da altre misure», dichiara Usai.

La convenzione firmata ieri mattina codifica la collaborazione tra i Comuni del Sulcis: quelli che hanno sottoscritto l’accordo con la Regione si impegnano ad avviare il processo di Programmazione Territoriale, la cui attuazione è tuttavia vincolata alla realizzazione di progetti intercomunali. «Sono soddisfatto della giornata odierna – ha affermato l’assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Meloni, a conclusione dei lavori – A breve potranno partire le manifestazioni di interesse e, contemporaneamente, l’impiego delle risorse sul campo. Ognuno di noi dovrà assumersi delle responsabilità, ma questo accordo è significativo e rappresenta un esempio positivo anche per il resto della Sardegna. Con la nuova Programmazione territoriale, anche in questo territorio verrà ulteriormente valorizzata l’utilità di questo strumento».

