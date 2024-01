La profezia di Primo Levi: la barbarie è accaduta e può accadere nuovamente 

In “I sommersi e i salvati” Primo Levi scrive “[…] è avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Può accadere, e dappertutto. […]”. Tuttora, guerre e genocidi abitano la profezia di Levi che si autoavvera, ineluttabile, perché non si indagano le ragioni degli intolleranti, distribuiti, equamente, nel mondo. Pochi i luoghi immuni da gruppi, variamente, occultanti fanatismi religiosi, cupidigia economica, insofferenze razziali. Le geografie della barbarie interpellano massicce dosi di prevenzione che ovviano anche la disinformazione e diagnosi precoci per smascherare semplificazioni e populismi. La democrazia è materia complessa e non scontata perché non inscritta nel DNA, dove allignano, dalle profondità del passato, violenze, soprusi, e i peggiori massacri. Nella catena che l’uomo ha costruito nelle pratiche di convivenza, non manca la metamorfosi in epos e poesia di tutto l’armamentario dell’orrore. La violenza abita persino la dimensione del sacro.

Antidoti

Oggi pedagogie più avvertite impongono, oltre alla memoria del male, pure di affinare la cassetta degli attrezzi con gli antidoti per prevenirlo ovvero capacità critica, fondata su conoscenze, storiche e letterarie, e competenza che decodifica e interpreta. L’orrore che solleva l’asticella dell’assuefazione, senza approcci critici, non stratifica memoria. Come il tempo e la storia, la memoria ha ritmi accidentati e accade che periodi, gruppi, popoli siano rimossi.

Il ruolo del Museo

Scorrere i pannelli della Mostra “Dall’Italia ad Auschwitz”, dall’8 gennaio, nei Musei nazionali di Cagliari, alimenta un’ecologia della memoria che oltrepassa quanto è accaduto, la sua rimozione, per attestarsi sulla volontà di ovviarvi. Non più e solo Giornata della Memoria il 27 gennaio. Un’opportunità per le istituzioni museali del Ministero della cultura e, in particolare, per i Musei nazionali di Cagliari, impegnati, in attività educative, a tutto campo, col personale fulcro di una comunità educante. Dal 2019, dacché autonomo, hanno infatti, avviato un percorso di recupero di memoria comprensivo della contemporaneità in cui date e numeri sono connotanti. Come quella della caduta del regime fascista, 25 luglio 1943, la stessa del comunicato della Segreteria politica del Partito nazionale fascista del 1938 a commento de “Il Fascismo e il problema della razza” o Manifesto in cui si riporta che “Il Fascismo attua da sedici anni una politica razzista che consiste nel realizzare, attraverso l'azione delle istituzioni del Regime, un continuo miglioramento quantitativo e qualitativo della razza... Quanto agli ebrei, essi si considerano da millenni […] come una «razza» diversa e superiore alle altre, ed è notorio che nonostante la politica tollerante del Regime gli ebrei hanno, in ogni Nazione, costituito […] lo stato maggiore dell'antifascismo”.

In Sardegna

Quanti sanno le origini e le conseguenze di tale follia? Ne fu vittima a Cagliari, uno dei più illustri archeologi del 900: Doro Levi (1898-1991). Il 27 gennaio 2022, Giorno della Memoria, nell’ex Regio Museo, sede del museo dal 1904 al 1992, restituito alla fruizione, gli è stata intitolata la sala d’ingresso, denominata “Ianua Doro Levi” e una targa, in italiano e in LSC. Il 27 e 28 aprile 2022, nell’iniziativa “…la memoria diminuisce se non la esercitiamo quotidianamente…”, sono state ricordate, con relative targhe, altre due vittime, in diverse misura e modalità, del Fascismo: Antonio Gramsci, nell’85° della morte a causa del carcere, e Francesco Cocco Ortu, deputato liberale che capì già nell’ottobre del 1922 l’inizio della dittatura. Nel 1925 per testamento destinò al Museo la targa d’argento offertagli dai sardi nel 1922. A un secolo di distanza la famiglia l’ha donata ai Musei Nazionali di Cagliari. Luogo della memoria della Sardegna ma pure di pratiche della conservazione della stessa. Il memorizzabile anche di un Museo si costruisce tematizzando le res gestae di anonimi e di illustri. Coltivarne la memoria anche grazie a scrittori, studiosi, intellettuali costruisce memoria condivisa e ulteriore senso ai manufatti, solo apparentemente, memoria impersonale.

Tra i tanti Gramsci, Cocco Ortu, Emilio Lussu, Salvatore Mannironi. I Fab Four sardi, padri della nostra democrazia.

