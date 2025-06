La producer Georgia Mos stasera a Nule 

L’energia contagiosa e la carica esplosiva di Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica tra le migliori dj al mondo, torna a farci ballare con “Empty” ed “Aint’no sunshine”, due nuove singoli già disponibili su tutte le principali piattaforme digitali. L’artista arriva oggi in Sardegna per uno speciale concerto in piazza San Pietro a Nule dalle 22.30

L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance si prepara così a far scatenare il pubblico per un’estate in costante levare e dal sapore indimenticabile. «Sono davvero contenta di tornare in musica con questi due nuovi singoli!».

RIPRODUZIONE RISERVATA