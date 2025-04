La Procura su Stasi: «Parlò con le Iene, niente semilibertà» 

MILANO. La procura generale di Milano propone di rigettare la richiesta di semilibertà avanzata da Alberto Stasi, che sta espiando 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, per via di una recente intervista televisiva che ha rilasciato alle Iene durante un permesso premio. E intanto parte in salita l’incidente probatorio cominciato in mattinata a Pavia dove Andrea Sempio, amico del fratello della 26enne uccisa 18 anni fa, è indagato in una nuova indagine (aperta su impulso proprio della difesa di Stasi, unico condannato per l’omicidio e oggi detenuto nel carcere di Bollate, da cui esce per il lavoro esterno).

La gip Daniela Garlaschelli ieri avrebbe dovuto conferire l’incarico per gli accertamenti irripetibili al professor Emiliano Giardina, il genetista forense che si occupò del caso di Yara Gambirasio, che invece è stato “ricusato” dalla Procura perché anni fa, intervistato sempre dalle Iene, avrebbe espresso un parere sui temi per i quali è stato nominato. Giardina dovrebbe fare approfondimenti sui profili genetici estrapolati dai margini delle unghie di Chiara Poggi, verificarne la loro utilizzabilità alla luce dei progressi tecnici e scientifici ed effettuare nuove analisi su altro materiale conservato, e mai esaminato, nei laboratori del Ris di Parma e dell'istituto di Medicina Legale di Pavia. Invece si è ritrovato in mezzo a un fuoco incrociato. La linea dei Pm è stata sposata anche dall’avvocato Bocellari, che ha chiesto pure l’esclusione dall’incidente probatorio di Luciano Garofano, ex capo della Scientifica dei carabinieri e ora consulente di Sempio, perché ai tempi aveva già lavorato al delitto analizzando i reperti raccolti nella villetta di Garlasco. La difesa del 37enne - per la terza volta accusato del crimine - non vuole rinunciare all’ex generale dell’Arma come consulente e il legale dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni, va all’attacco della Procura. A giorni arriverà la decisione della giudice che pare scontata: del caso si occuperà un ennesimo super esperto.

