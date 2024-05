La Procura: nessun obbligo di sentire Toti 

Il presidente della Regione Giovanni Toti, «come qualsiasi indagato, può presentare una memoria» o fare «spontanee dichiarazioni al Riesame». La precisazione arriva dal procuratore capo di Genova dopo le indiscrezioni su possibili date sull'interrogatorio chiesto dal governatore, agli arresti domiciliari dal 7 maggio per corruzione. Come spiegano in procura, «in questa fase non è più un interrogatorio di garanzia» e dunque il pm «non è obbligato a farlo», se non nella fase di chiusura indagini: nelle altre «decide il pm sul se e sul quando».

Intanto preme per farsi ascoltare dagli investigatori anche il sindaco di Genova Marco Bucci, più volte intercettato specie nella vicenda del rinnovo della concessione a 30 anni per il Terminal Rinfuse data agli Spinelli. Bucci ha mandato una mail al procuratore capo spiegando di mettersi «a disposizione dei magistrati». Nei giorni scorsi aveva detto ai cronisti «non mi pento di nulla... Forse di qualcosina sì, ma me lo tengo per me. Anzi, lo dirò ai pm».

Interrogatori

Ieri è stato ascoltato dal pm Luca Monteverde il testimone chiave Giorgio Carozzi, ex giornalista e membro del comitato portuale, contrario inizialmente alla concessione per 30 anni del Terminal: secondo l'accusa ci sarebbero state pressioni per votare a favore. Sempre ieri, si è trasformato in un mezzo show l’interrogatorio di Aldo Spinelli, che ha respinto il suggerimento del suo legale di non rispondere: «Io voglio parlare, non me ne frega niente», ha detto l’imprenditore, attualmente ai domiciliari. Al momento di comunicare la data di nascita ha sottolineato di avere «84 anni, ma me ne sento 40», e poi ha apostrofato la gip Paola Faggioni chiamandola «signorina», cui la gip ha replicato gelida: «Non mi chiamo “signorina”, se vuole mi chiami dottoressa perché sono un giudice». Il figlio di Spinelli, Roberto, sentito anche lei dal gip, ha detto che il padre era diventato una persona «ingestibile», e più volte la famiglia aveva pensato di «mettergli un amministratore di sostegno».

