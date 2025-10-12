La Procura ha un super teste 

La Procura di Tempio ha un super teste nell’indagine sull’omicidio di Cinzia Pinna. I pm Gregorio Capasso e Noemi Mancini avrebbero già raccolto le dichiarazioni di una persona, a quanto pare un uomo, che ha assistito a circostanze importanti per l’inchiesta. Si parla, in particolare, di fatti avvenuti nell’intero fine settimana dopo l’11 settembre, il giorno del delitto di Conca Entosa (Palau). Dagli uffici giudiziari non trapelano dettagli sulla testimonianza raccolta dai carabinieri. La persona sentita avrebbe visto in azione altri soggetti dentro la casa dello stazzo di Conca Entosa, impegnati a pulire le stanze dell’edificio e soprattutto la camera dove Cinzia Pinna è stata freddata con tre colpi di pistola alla testa. Si tratterebbe di un teste molto preciso, avrebbe infatti osservato da vicino chi si trovava nella casa. Le dichiarazioni sono di grande rilevanza, perché descriverebbero le persone che Emanuele Ragnedda aveva chiamato per mettere a posto la sua abitazione di campagna (pulizia dei pavimenti, sostituzione di un divano e cuscini sporchi di sangue, lavaggio delle federe). Non è escluso che il teste abbia contribuito alla identificazione delle persone che ha visto.

La storia del cane

E ritorna ancora la storia che Emanuele Ragnedda avrebbe raccontato a tanti dopo l’omicidio, per spiegare la presenza di macchie di sangue nella casa della sua azienda. L’uomo ha detto di avere ucciso un cane entrato nell’edificio. Il tema è decisivo per la verifica delle posizioni delle persone che erano a Conca Entosa dalle prime ore del 12 settembre, subito dopo l’omicidio e l’abbandono del corpo di Cinzia Pinna vicino ad un albero di corbezzolo. Chi ha risposto alla richiesta di aiuto di Ragnedda sapeva che la storia del cane era inventata oppure è stato ingannato dall’assassino? La risposta a questa domanda sarà determinante per la posizione di Rosa Maria Elvo, l’amica di Emanuele Ragnedda, indagata per favoreggiamento, e potrebbe esserlo anche per altri. L’uomo arrestato ha detto a diversi amici e conoscenti di avere ucciso un cane. Tutta l’operazione di sostituzione (e di spostamento) di un divano sporco, probabilmente di sangue, e trapassato da un proiettile, è stata condotta da Ragnedda giustificandola con le conseguenze dell’uccisione del cane. I Carabinieri ne hanno avuto conferma da numerosi testi, ad Arzachena e San Pantaleo la storia dell’uccisione dell’animale è stata fatta circolare. Ragnedda potrebbe averla diffusa per persuadere le persone che stava coinvolgendo nel delitto. Questa mattina le indagini ripartono con un sopralluogo del Ris a Conca Entosa.

