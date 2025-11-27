La Procura federale su Isili-Verde Isola Meno 1 al Bonorva 

Lo scorso 16 novembre non si era conclusa Isili-Verde Isola del Girone B di Prima Categoria, sospesa all'85' sul 3-0 per una maxi rissa, a cui ha fatto seguito l'arrivo dei carabinieri e il rifiuto degli ospiti di finire la gara. Il giudice sportivo ha sospeso l'omologazione del risultato: sarà la Procura federale a svolgere ulteriori indagini perché, dopo il ricorso dei carlofortini e le controdeduzioni dei padroni di casa, restano dubbi su quanto avvenuto.

Le divergenze

L'arbitro ha evidenziato una spinta di Ulleri della Verde Isola verso Casadio dell'Isili, con reazione di quest'ultimo e colpo “con scarpa bullonata” al volto dell'avversario, caduto a terra con evidenti ferite. Il direttore di gara, come scritto nel referto, ha poi erroneamente emesso il triplice fischio per sospendere il match in attesa di ambulanza e carabinieri. Circostanza, quest'ultima, che la Verde Isola contesta dichiarando - oltre a chiedere vittoria a tavolino o ripetizione integrale - che l'arbitro avrebbe inizialmente detto che non ci fossero più le condizioni per giocare e, solo dopo mezz'ora, avesse cambiato idea quando molti calciatori dei carlofortini erano già negli spogliatoi a fare la doccia. Per l'Isili, invece, ci sarebbe stata un'aggressione di Ulleri verso Casadio (che “sarebbe stato spinto a terra dal proprio capitano Recano al fine di avere la partita vinta a tavolino”) e una chiara comunicazione dell'arbitro alle due squadre di sospensione momentanea, col successivo rifiuto degli avversari.

I provvedimenti

Un punto di penalizzazione e 300 euro di multa al Bonorva, che scende da 26 a 25 punti nel Girone B di Promozione e ora è quarto. Il motivo è un provvedimento della Procura federale nei confronti del presidente Roberto Marruncheddu, anche inibito tre mesi, per «non aver corrisposto al calciatore Caique Dias da Cruz la somma accertata dal Collegio Arbitrale». In Seconda Categoria maxi squalifica a Davide Onida del Norbello: stop fino al 30 giugno 2028 per il classe '82, che avrebbe minacciato e spinto tre volte l'arbitro dopo un rigore assegnato al Turalva nella partita persa 0-8, reazione che avrebbe causato un forte stato di malessere al direttore di gara.

