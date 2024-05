La Procura di Milano: processate Santanchè 

Rischia di finire a processo nel giro di qualche mese la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Le opposizioni, Schlein in testa, chiedono le dimissioni subito, mentre per la maggioranza il leader di Fi Antonio Tajani nega alcun «imbarazzo» per una richiesta che il portavoce della ministra definisce «scontata». La Procura di Milano ha inoltrato ieri al gup Tiziana Gueli la richiesta di processo per lei e altri, tra cui due società e il compagno Dimitri Kunz, per il primo filone delle inchieste Visibilia, con un’ipotesi di truffa aggravata ai danni dell’Inps. È quasi impossibile che l’udienza preliminare inizi prima delle europee dell’8-9 giugno. L’udienza sarà fissata nel giro di una settimana: potrebbe tenersi tra fine giugno e luglio o slittare a dopo l’estate. Secondo i dipendenti ascoltati dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi la ministra sapeva che continuavano a lavorare mentre l’istituto versava oltre 126mila euro di cassa integrazione Covid.

