La Procura della Figc indaga su Dumfries 

La Procura della Figc ha aperto un fascicolo su Denzel Dumfries, l’interista che durante la parata a Milano per la festa scudetto ha preso da un tifoso uno striscione sul quale era rappresentato un cane col volto del milanista Hernandez portato al guinzaglio. Il nerazzurro potrebbe aver violato il Codice di giustizia sportiva riguardo la «lealtà, correttezza e probità». L’olandese ieri su Instagram ha parlato di «immagine inappropriata» per poi aggiungere: «Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di ogni partita. Mi rendo conto che» quel comportamento «è stato un errore di giudizio da parte mia e assolutamente non intelligente. Ora concentriamoci sulla stagione più incredibile per l’Inter».

Per Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, «sembra che i freni siano andati via. Non credo si tratti di razzismo, ma di scarso buon gusto. Non si rendono conto di come un gesto simile produca danno sulle giovani generazioni».

