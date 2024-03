La Procura chiude il cerchio, indagato l’incendiario seriale 

Il 15 gennaio del 2017 aveva cercato di provocare una esplosione nel pianoterra di un condominio di via degli UIivi a Olbia e per questa ragione Andrea Derosas, 44 anni, era stato condannato a un anno di reclusione. Ma ora l’olbiese è di nuovo nei guai per un episodio quasi identico. Nei giorni scorsi Derosas è stato informato con una notifica nel comando della Polizia locale di Olbia di essere indagato per l’incendio del 20 febbraio in via La Marmora, nel cuore della città gallurese. Secondo la Procura di Tempio è l’uomo il responsabile dell’episodio che avrebbe potuto causare una esplosione in una casa abbandonata frequentata da senzatetto. Una situazione ad altissimo rischio, perché Derosas avrebbe appiccato le fiamme vicino a nove bombole di gas Gpl che erano dentro una delle stanze dell’edificio.

La posizione dell’uomo, difeso dall’avvocato Guido Datome, è complicata, viste le contestazioni della Polizia Locale. Oltre ad avere tentato di appiccare le fiamme vicino alla bombole, l’uomo sarebbe ritornato dentro l’edificio che era sotto sequestro. Non basta, nei giorni successivi avrebbe anche lanciato dei mozziconi di cartone accesi dalla finestra di un edificio. Una situazione ad alto rischio che il comandante della Polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni, ha segnalato alla Procura. In più c’è il precedente del 2017. Derosas gettò del liquido infiammabile nel pianoterra di un edificio di via degli Ulivi, dopo avere posizionato una bombola di gas, che, solo per l'intervento di alcune persone, non esplose. Stando alle indagini condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, l’immobile era appartenuto alla famiglia dell’uomo ed era stato venduto all’asta.

RIPRODUZIONE RISERVATA