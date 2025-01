La Procura chiede 30 fallimenti 

Lo ha detto nel bilancio di fine anno il capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso: “Il territorio gallurese rappresenta un contesto di particolare interesse per gruppi criminali organizzati. Sono state svolte indagini per reati fallimentari, frodi fiscali e riciclaggio. In particolare, sono state individuate alcune insidiose forme di fallimento societario ove gli imprenditori, anche con la complicità di professionisti, hanno distratto capitali e cespiti a danno della par condicio creditorum e dell’erario”.

Tutto vero, ma la Procura di Tempio adesso è andata oltre. Non ci sono soltanto le inchieste per i reati ai danni dei creditori, i pm infatti nel giro di pochi mesi hanno chiesto il fallimento (ora si chiama liquidazione giudiziale) di una trentina di società e imprese. Una situazione senza precedenti in Gallura, i magistrati stanno stringendo le maglie su tutte le condotte che determinano forti esposizioni finanziarie con mancati pagamenti all’Agenzia delle Entrate, fornitori e istituti di credito. La novità è che la Guardia di Finanza e i sostituti del gruppo specializzato Economia anticipano il tracollo, spesso “pilotato”, delle società decotte e iniziano subito a recuperare i beni, congelandoli con i sequestri. I pm attivi su questo fronte sono Mauro Lavra e Alessandro Bosco. Alcune richieste sono state fatte anche dal sostituto Andrea Schirra.

Olbia al centro

Le attività delle Fiamme Gialle portano quasi tutte a Olbia. Le istanze di fallimento sono accompagnate dalle relazioni tecniche dei finanzieri, atti riservati che descrivono soggetti ormai non solvibili, impegnati a spostare beni per non lasciare niente ai creditori. Sono state sentiti in Tribunale (interrogatorio preventivo di garanzia) diversi imprenditori di Olbia. Stando a indiscrezioni la Procura avrebbe chiesto il carcere per presunte pesantissime violazioni della legge fallimentare. Sarebbero state individuate sottrazioni di beni ai danni dei creditori per decine di milioni di euro. Nelle indagini entrano anche diversi consulenti che hanno disegnato un percorso illegale per spostare immobili e denaro dal patrimonio di un gruppo di società che si occupano di servizi alle aziende (sicurezza, analisi, certificazioni e controlli di qualità). Attualmente le persone iscritte nel registro degli indagati, per quelle che il procuratore di Tempio ha definito “condotte insidiose ai danni dell’erario”, sarebbero quasi un centinaio.

