La Procura: Basciano pericoloso, torni ai domiciliari 

MILANO. Alessandro Basciano potrebbe reiterare i reati nei confronti della sua ex, l’influencer Sophie Codegoni, e quindi deve tornare agli arresti domiciliari. Lo sostiene la Procura di Milano, che ha presentato appello al tribunale del riesame sulla revoca della misura della custodia cautelare nei confronti del dj ed ex modello genovese, accusato di stalking ai danni della giovane, con cui era nata una relazione durante il Grande fratello del 2022. Denunciato da lei, Basciano era stato arrestato il 21 novembre e scarcerato due giorni dopo.

Nell'impugnazione, i pm Letizia Mannella e Antonio Pansa hanno chiesto per il 35enne gli arresti domiciliari, dopo che la scorsa settimana la sua ex, nelle nuove indagini dei carabinieri, era stata ascoltata dagli inquirenti e aveva confermato le accuse e la sua paura. La modella aveva messo a verbale di non aver mai ritirato la prima querela di quasi un anno fa, una “remissione” di cui si dava conto nell'ordinanza che aveva portato alla scarcerazione. Codegoni, inoltre, ai pm ha ribadito il quadro fatto di insulti gravi, minacce anche di morte e atteggiamenti persecutori che per quasi un anno e mezzo le avrebbe fatto subire Basciano. Nell’appello al Riesame, la Procura ritiene attendibile la donna e ravvisa il pericolo che il 35enne possa avere ancora comportamenti violenti contro di lei.

