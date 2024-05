La Procura a Paola Dal Monte 

Paola Dal Monte, 61 anni, originaria di Cesena, è la nuova procuratrice della Repubblica di Lanusei. È stata nominata dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura che ha ratificato (all’unanimità) la proposta della quinta sezione. Oggi l’ufficialità. La magistrata, in carica dal 1994, è oggi sostituta procuratrice a Parma, dove ha condotto anche l’inchiesta sul crac Parmalat. Prende possesso di un incarico vacante da ottobre 2022 e raccoglie l’eredità di Biagio Mazzeo, che in quel periodo aveva salutato l’Ogliastra per insediarsi alla Procura di Asti.

Alla luce dell’investitura della Dal Monte, la Procura di Lanusei si tinge (quasi) completamente di rosa in virtù della presenza delle due sostitute, Giovanna Morra (finora reggente) e Valentina Vitolo, oltre alle due vice procuratrici onorarie (Loredana Laconi e Annamaria Musio) che lavorano a stretto contatto con Daniele Loi. La nuova titolare potrebbe prendere possesso effettivo del suo nuovo ufficio a metà luglio o comunque non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Csm. Le nomine apicali al palazzo di giustizia di via Marconi sono al completo: di recente il Csm ha nominato presidente Nicola Caschili.

Gli avvocati

«Non posso che esprimere viva soddisfazione per l’attesa nomina di Paola Dal Monte, quale nuovo procuratore capo di Lanusei, cui rivolgo un cordiale benvenuto e l’augurio di buon lavoro a nome della classe forense ogliastrina». Accoglie così la nomina Vito Cofano, presidente dell’Ordine degli avvocati di Lanusei: «Con l’imminente arrivo del procuratore capo e del presidente, nei nostri uffici giudiziari saranno finalmente presenti due magistrati apicali, imprescindibili per una efficiente amministrazione della Giustizia. L’impegno che attende il nuovo procuratore è certamente complesso, ma sono certo che con la sua notevole esperienza si potranno superare tutte le criticità».

Cofano annuncia fattiva collaborazione del Foro: «Al nuovo procuratore non mancherà la leale collaborazione del Consiglio dell’ordine e di tutti gli avvocati del Foro che, finalmente, vedono il ripristino di una situazione di normalità».

Le reazioni

Esprime soddisfazione per la nomina anche il sindaco di Lanusei, Davide Burchi: «Insieme al presidente Caschili si completa il quadro. Così la Procura torna a pieno organico ed è un bel segnale per tutto il sistema Ogliastra e non solo per quello giudiziario». La nomina della Dal Monte viene salutata con favore anche dalla Camera penale di Lanusei: «La nomina del neo-procuratore insieme a quella del presidente Nicola Caschili - afferma il presidente, Fabrizio Demurtas - consentiranno la piena ripresa delle attività giudiziarie, da tempo rallentate per la carenza di magistrati. Al nuovo procuratore i migliori auguri di un proficuo lavoro auspicando una prosecuzione della collaborazione con la classe forense».

RIPRODUZIONE RISERVATA