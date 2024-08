La processione resta senza reliquia 

Centinaia di fedeli ieri a Selargius hanno accompagnato il cocchio dorato trainato dai buoi con sopra i simulacri di San Lussorio e dei santi bambini Cesello e Camarino. Una grande festa per l’appuntamento più atteso dell’antica sagra in onore a San Lussorio: la processione dalla parrocchia Maria Vergine Assunta al santuario dedicato al santo martire.

Niente reliquia

Orfana però di quello che avrebbe dovuto essere il valore aggiunto: in occasione dei trent’anni della ricostituzione del Gremio, la reliquia più importante, il cranio di San Lussorio, sarebbe dovuta tornare in città 10 anni dopo l’ultima volta. Conservata nella chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri di Pisa, era stata già traslata nel 2004 per il decennale del Gremio e nel 2014 per il ventennale. Per i fedeli, quindi, un pizzico di delusione, a cominciare dal primo Majorale Nicola Porceddu. «Abbiamo tutte le autorizzazioni della curia di Pisa e della Soprintendenza, purtroppo si è verificato un intoppo burocratico legato all’assicurazione della reliquia, che per il viaggio necessita di una polizza particolare», spiega Porceddu. «C’è tanto dispiacere per non essere riusciti a portarla alla processione, in Sardegna tantissimi paesi festeggiano San Lussorio, quindi sarebbe stata una festa collettiva».

Le trattative

La speranza, però, è quella di sbloccare la situazione entro la fine della festa. «Ci piacerebbe risolvere già domani (oggi per chi legge) che è il giorno del martirio, o almeno per la processione di rientro dei santi», dice Porceddu. Se alla fine i permessi dovessero arrivare, il cranio del santo sarà visitabile nel santuario a lui dedicato insieme al suo simulacro e quello dei santi Cesello e Camarino, che secondo la tradizione furono martirizzati a Fordongianus 1720 anni fa con la sola colpa di essere stati battezzati.

La festa

Anche senza reliquia, è stata comunque una grande festa di fede. «C’è un po’ di dispiacere, perché non è qualcosa che capita tutti i giorni, ma la processione è bella lo stesso», dice un gruppo di devoti. Nel tragitto che ha attraversato la città si sono alternate le preghiere dei fedeli e la musica tradizionale dei suonatori di launeddas.

Nonostante i primi riti celebrati lunedì sera, la festa è iniziata ufficialmente ieri, dopo la cerimonia in Comune in cui la vicesindaca Gabriella Mameli ha dato incarico al Gremio di San Lussorio di svolgere la sagra, consegnando il gonfalone della città al primo Majorale Nicola Porceddu, la bandiera dei santi alla Prioressa Maria Carmen Orrù e lo stendardo dei santi al fondatore del Gremio Antonio Melis. «È una delle feste più vive della nostra comunità», ha dichiarato la vicesindaca. «Il culto del santo rappresenta un momento di cultura religiosa importante per tutta la città».

