La processione per San Luca arriva dal mare 

In una giornata dal sapore quasi estivo, si è rinnovato ieri l’appuntamento con la processione a mare di San Luca.

Accolto da una folla di fedeli, il simulacro, accompagnato dal parroco di San Luca don Davide Collu e da quello della parrocchia di Santa Maria degli Angeli, don Andrea Secci, è approdato sulla spiaggia del Poetto davanti al ristorante Mc Donald’s dove ad aspettarlo c’erano anche le associazioni e la presidente del consiglio Rita Murgioni e l’assessora alle Periferie Tiziana Cogoni.

Subito dopo la messa, celebrata da don Davide con predica affidata al giovane diacono Sebastiano Marrone, è partita la processione fino alla chiesa di San Luca a Margine Rosso.

Questa insolita celebrazione nasce dal fatto che San Luca era anche un valente medico e un apprezzato pittore che aveva a lungo navigato per il Mediterraneo accompagnando San Paolo. La festa non è finita: proseguirà infatti venerdì con la messa per gli infermi alle 17.

