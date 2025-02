La processione in bicicletta per san Bosco  

Al posto della classica processione tra fedeli composti e solenni, il suono dei campanelli delle biciclette, e delle risate e delle grida di gioia dei bambini. Una festa, la prima processione in bici per celebrare san Giovanni Bosco, organizzata dalla parrocchia di san Giorgio, a Sestu.

L’intento è stato onorare il santo dei giovani con un’iniziativa all’insegna del movimento e del divertimento. Decine di ragazzi e bambini hanno partecipato e non mancavano pure diversi adulti, mentre la statua del santo è portata sul cassone di un Ape Piaggio. Un pomeriggio in giro tutti insieme: «C’era una vera atmosfera di festa, una grande partecipazione che ha reso tutti felici», commenta don Sergio Manunza, parroco di san Giorgio e organizzatore dell’evento. Plaudono l’idea i bambini, ma anche i genitori, entusiasti di qualcosa che ha richiamato volentieri tutti alla chiesa. Anche via san Giovanni Bosco è stata addobbata a festa. «Un’idea da ripetere il prossimo anno», hanno detto i partecipanti.

