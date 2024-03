La processione delle prioresse 

A Desulo entrano nel vivo i preparativi per la Domenica delle Palme e i riti della Settimana santa. Dalla grande azione sinergica di Pro Loco, Comune e parrocchia emerge un ricco calendario di eventi per domenica prossima. In quella giornata spicca la prima edizione del “Festival di tradizioni musica e canto sacro in montagna” incentrato sul ruolo della prioressa.

L’evento, in programma dalle ore 10.30, si aprirà con la benedizione delle palme nella chiesetta di Nostra Signora del Carmelo, nel rione di Ovolaccio. Ed è proprio dal piccolo sagrato che si snoderà il corteo delle prioresse in abito tradizionale, fino alla chiesa di Sant’Antonio abate con la messa officiata dal parroco don Marco Floris.

L’evento

Oltre 70 le donne col caratteristico abito in orbace, a cui si aggiungeranno uomini e bambini. Non mancheranno autorità civili e religiose. L’evento trasmesso su Videolina sarà presentato da Giuliano Marongiu e dal professor Luca Nonnis, ideatore dell’allestimento temporaneo “I cimeli della devozione” (visitabile nel percorso). Ulteriori contributi sono rappresentati dalla mostra fotografica “Le prioresse e la Settimana santa” curata da Flavio Littera, la presentazione della lotteria promossa dalla Pro Loco per il restauro della vecchia parrocchiale e le premiazioni del primo concorso regionale di fotografia “Desulo: speranze bisogni e prospettive”.

Preparativi

Nel frattempo si procede spediti agli ultimi ritocchi, con la tessitura delle palme da parte dei volontari, in un lavoro che non conosce soste e mosso da abili mani, secondo un’antica tradizione. «Siamo emozionati - dice la presidente della Pro Loco, Alessandra Peddio - la nostra associazione ha ripreso forma a novembre e abbiamo subito pensato di valorizzare il rito delle palme, attraverso un festival che riflettesse su una tradizione unica. Interpretando i dati, che vedono il rito desulese sempre più apprezzato, attirando il turismo religioso». Aggiunge: «Tutti stanno facendo la loro parte, affinché si proceda al meglio. Siamo già proiettati sul 2025 in cui organizzeremo anche “s’interru e Deusu” e al 2026 con la Pasqua vivente. Vogliamo mettere in rete il nostro immenso patrimonio». Dice il sindaco Gian Cristian Melis: «Respiriamo un grande fermento e il viavai di tanti concittadini attivi nei preparativi è l’esempio concreto. La collaborazione con Pro Loco e parrocchia è stata massima, idem con le prioresse, autentiche protagoniste di un rito unico. Registriamo la soddisfazione degli operatori turistici locali e zonali, con le strutture ricettive piene per il weekend. Confidiamo nel turismo religioso come vetrina per la promozione di tutta la comunità».

