La processione costretta a guadare la maxi perdita 

La processione di Corpus Domini è transitata su una maxi perdita d’acqua. All’incrocio tra le vie Monte Genziana e Ogliastra il fiume artificiale è spuntato 25 giorni fa e nessun tecnico si è ancora presentato per riparare il guasto sulla condotta idrica. Domenica pomeriggio il parroco di Talana ha celebrato il rito di Corpus Domini con l’acqua tra i piedi, davanti a una folla di fedeli indispettiti per il disservizio. Ha preso posizione anche il sindaco, Christian Loddo: «Assistiamo allo scempio continuo da quasi un mese. Dobbiamo parlare di scempio perché, seppur in una situazione ancora non emergenziale, visto che a Talana ancora non si attua la chiusura dell'acqua, con l'ordinanza fatta recentemente si è invitata la popolazione a contenere gli sprechi e gli usi impropri dell'acqua destinata a uso domestico, popolazione che si vede così presa in giro. Come amministrazione abbiamo segnalato più e più volte il problema ad Abbanoa, ma a tutt'oggi il problema sussiste». Il sindaco rilancia una proposta già avanzata dal prefetto, Giancarlo Dionisi, in occasione del vertice sull’emergenza siccità: «Si dovrebbe consentire ai Comuni, in questa situazione straordinaria, di intervenire direttamente sui guasti alle condotte, con riserva di rivalersi sull'ente gestore». (ro. se.)

