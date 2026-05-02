La Pro Loco scommette sui giovani 

Alla Pro Loco di Macomer arrivano nuove energie. Il nuovo direttivo si pone tanti obiettivi da raggiungere e consolidare le grandi manifestazioni, quali la sagra di “S’antunna”. La Pro Loco riparte con una squadra di giovani, spinti dal voto di circa 130 soci. A guidare il sodalizio, con la carica di presidente, è chiamato un “veterano”, Tinuccio Sannitu, presente dal 1999. È affiancato dall’entusiasmo della vice presidente, Roberta Cugusi, della segretaria Rita Farina e del tesoriere Fabio Porru. Altri tre giovani svolgeranno il ruolo di consiglieri, con incarichi attivi: sono Sara Virdis, Christian Coghe e Gianmarco Oggianu. In programma anche escursioni a cavallo, la festa dell’emigrato e l’appuntamento autunnale “Sas Sette Carrelas”. Si parte con la partecipazione alla mostra degli ovini e agroalimentare, che si svolgerà il prossimo fine settimana nell’area fieristica. (f. o.)

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