La Pro Loco riscopre l’antico ballo del paese 

A Urzulei la Pro Loco organizza un corso di ballo sardo rivolto a tutta la popolazione. Mantenere vive le tradizioni affinché non vengano dimenticate, questi gli obiettivi dell'iniziativa che prenderà il via dal mese di febbraio. Il corso ripropone in particolare le lezioni del ballo antico tipico del paese di Urzulei. «Le tradizioni promuovono un senso di comunità e sono per questo una bellezza da conservare, facciamo sì che queste vengano tramandate alle nuove generazioni - dicono dalla Pro Loco Urzulei - Il corso prenderà il via dal mese di febbraio, la nostra idea è quella di creare due gruppi differenti, uno per gli adulti e uno per i bambini, ma in base al numero di adesioni potremmo valutare la divisione in più gruppi». L'appello dunque a iscriversi ai corsi e di inviare la propria adesione indicando nome e cognome entro il 25 gennaio 2025 all'indirizzo email prolocourzulei@libero.it. «Come amministrazione comunale siamo felici di sostenere i corsi di ballo sardo organizzati dalla Pro Loco, - afferma l'assessore comunale Basilia Mereu - un'opportunità per valorizzare le nostre tradizioni e promuovere la cultura locale. Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo e a mantenere viva la nostra identità attraverso una forma d'arte, il ballo sardo, che da sempre rappresenta la nostra comunità».

