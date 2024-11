La Pro Loco ripubblica  gli scritti storici sull’Ardia  

La Pro Loco, beneficiaria di un contributo regionale di 30mila euro, ha iniziato un importante lavoro per recuperare il vasto patrimonio culturale sulla festa di San Costantino, raccontata da tantissimi autori, tra i quali gli storici Giovanni Spano, Pietro Casu e Damiano Filia, i giornalisti Pantaleo Ledda e Raffaele Puxeddu Manai, gli scrittori Giovanni Antonio Mura e Pasqualino Meloni, padre Giovanni Battista Manzella. Senza dimenticare il viaggiatore inglese John Crawford Flitch, autore di un saggio sull’Ardia pubblicato nel 1911. In un opuscolo saranno riuniti i tre scritti del sedilese Raffaele Puxeddu Manai, un articolo di Damiano Filia del 1913 e la lettera di padre Manzella del 1920. ( s. c. )

