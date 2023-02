La Pro Loco rinasce dopo due anni 

Cristian Cannas (25), è stato eletto presidente della Pro Loco. L’associazione rinasce dopo gli anni della pandemia. Entusiasmo e determinazione ci sono tutti. Il direttivo ha messo nero su bianco un programma ambizioso per i prossimi anni. Obiettivo prioritario per il 2023 è la realizzazione a giugno della Sagra della ciliegia. Le idee non mancano. Si terranno iniziative per la promozione della cultura sarda e delle tradizioni, valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche e promuovere eventi ecologici, sportivi, di formazione e per il sociale. Uno sguardo anche alla valorizzazione di Osini Vecchio. «Tra i nostri obiettivi – spiega Cannas – la Pro Loco dovrà puntare all’autofinanziamento, non vorremmo pesare troppo sul bilancio comunale». In squadra con Cristian Cannas Maria Cannas, Virginia Brescia, Graziella Chessa, Marilena Cannas, Enrica Serra, Francesco Marchetti, Maria Laura Serra, Luciana Cannas, Luca Deiana e Loredana Lobina. (f. l.)

