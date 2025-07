La Pro Loco restaura le statue di san Sebastiano 

A Desulo oggi, festa di san Sebastiano, la Pro Loco consegnerà dei fondi per il restauro della chiesa. L’associazione, guidata da Alessandra Peddio, con il sostegno del parroco don Marco Floris e della Curia, si è impegnata in un progetto sul recupero del patrimonio artistico e religioso. Tutto nasce da un incontro con l’architetto Luca Nonnis, incaricato parrocchiale per i beni ecclesiastici, dal quale è emersa la necessità di reperire risorse per il restauro delle statue di san Sebastiano. «Abbiamo colto l’opportunità di collaborare con la parrocchia, e di utilizzare i fondi raccolti attraverso due manifestazioni. Il costo totale è di 16 mila euro», spiega Peddio. Somma raccolta grazie ai contributi dei cittadini presenti a Moto Freestyle ad alta quota, un anno fa a S’Arena, e “Magia sotto le stelle” dell’agosto scorso. Il direttivo della Pro Loco, composto anche da Ireneo Peddio, Angelica Gioi, Ignazio Lai e Francesco Mulvoni, ha deliberato di destinare i fondi raccolti al progetto di restauro. Delle due statue, è rientrata a casa quella dell’altare centrale. La più piccola verrà riportata a breve perché necessita di un lavoro più lungo. La Pro Loco donerà alla parrocchia 8.800 euro, raccolti con la lotteria, per ristrutturare la vecchia chiesa di sant’Antonio abate.

