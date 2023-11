La Pro Loco querela gli haters 

Per mesi la Pro Loco di Sestu e il suo presidente, Mario Ziulu, sono stati bersagliati da attacchi e insulti, spesso anonimi, sull’attività dell’associazione. Non semplici critiche, ma pesanti illazioni e anche riferimenti, neanche troppo velati, a presunti interessi di natura personale o politica in seno allo storico gruppo di volontari che, ormai da decenni, offre alla popolazione un gran numero di appuntamenti, eventi e iniziative. Ora, dopo l’ennesimo attacco sui social, il presidente - carabiniere in quiescenza - ha deciso di prendere carta e pena e depositate una querela, a tutela dell’onore di chi, senza guadagnarci nulla, offre il proprio impegno per la collettività.

La querela

A far scattare la reazione dei volontari è stato un post diffamatorio sull’ultima edizione del Festival delle Pro Loco, la riuscitissima manifestazione che ormai da anni raccoglie a San Gemiliano migliaia di persone per degustare i prodotti tipici di tante zone dell’Isola. Nei giorni seguenti, su alcuni gruppi Facebook, sono comparsi commenti pesanti e talvolta anonimi, alcuni dei quali con contenuti molto allusivi. Immediata la querela del presidente Ziulu, depositata direttamente in Procura. Ora la denuncia verrà presa in consegna da uno dei sostituti procuratori e saranno delegati gli accertamenti alla polizia giudiziaria.

Gli haters

In realtà ormai è da tempo che l’attività della Pro Loco è al centro di una serie continua di attacchi, molti dei quali a mezzo social. Nonostante i bilanci siano pubblici e tutto venga rendicontato, compaiono periodicamente post nei quali si allude a interessi e privilegi, anche per l’uso degli spazi. Nel corso degli anni i volontari hanno sempre risposto con l’impegno e la dedizione, organizzando eventi e manifestazioni di grande richiamo e diventando, assieme ad altre associazioni, una componente fondamentale della proposta culturale e ricreativa della città. Anche nei giorni scorsi, a Casa Ofelia, hanno fatto registrare migliaia di ingressi di bimbi e genitori per le festività di Halloween, ottenendo un successo di numeri che pochi si aspettavano e senza pesare sulle casse del Comune. Nonostante questo, sui social, c’è chi - sfruttando l’anonimato - ha fatto allusioni e denigrato.

