La Pro Loco premiata in Senato 

Un premio importante per la Pro Loco di Sestu che ha ricevuto l’attestato “Sagra di Eccellenza”, assegnato dall’ente Pro Loco Italiane, per il Festival delle Pro Loco, che ogni anno porta a Sestu le associazioni di tutta Italia.

La cerimonia a Roma, nella sala caduti di Nassiriya del Senato. Il presidente della Pro Loco sestese Mario Ziulu e il vicesindaco Massimiliano Bullita hanno ritirato il premio dalle mani di Cinzia Pellegrino e Maria Nocco. «Una bella emozione, per cui ringrazio il presidente dell’associazione Pro Loco Italiane, Pasquale Ciurleo, che ha premiato la varietà e la sostenibilità del nostro festival», commenta Ziulu.

Grande gioia anche da Bullita che aggiunge: «un riconoscimento importante che ci riempie tutti d’orgoglio, grazie all’impegno instancabile della Pro Loco, del presidente e di tutti i volontari, che sono stati un appoggio su cui contare non solo in questo festival ma anche in momenti più brutti, come l’emergenza Covid. Ringrazio anche la sindaca per avermi concesso di ritirare il premio in Senato”. La sindaca Paola Secci commenta: «Siamo orgogliosi che l'associazione Pro Loco abbia ricevuto questo premio come riconoscimento dell'eccellente lavoro fatto in tutti questi anni per la valorizzazione delle nostre tradizioni e per la promozione turistica del nostro Comune». (g. l. p.)

