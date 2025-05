La Pro Loco non parteciperà a Borgo Marinaro 

A Cala Genovesi avrebbero dovuto allestire gli stand per Borgo Marinaro. Poi è saltato tutto, con polemiche e musi lunghi al seguito. La Pro Loco Rocce Rosse, che avrebbe dovuto partecipare in supporto all’organizzazione curata dall’associazione Vele Corsare in vista della rassegna di oggi e domani, ha fatto un passo indietro così come diversi comitati. «In quest’ultima settimana - ha comunicato il presidente Pro Loco Fabrizio Palmas al Comune - l’associazione Vele Corsare dichiarava di non essere coinvolta in alcun allestimento previsto a Cala Genovesi escludendo la stessa area dal piano Safety e Security, venendo così meno all’impegno preso con l’amministrazione comunale in cui la stessa associazione includeva e riconosceva tale area come parte dell’evento. Tutto ciò ha generato incomprensioni con gli enti preposti all’ordine e sicurezza che di fatto si sono tradotte in una richiesta di documentazione aggiuntiva da produrre e presentare ma non di nostra competenza». Un carico oneroso: «Viste le complicazioni, la Pro Loco e i soci coinvolti nell’organizzazione al “salotto della tradizione” si trovano impossibilitati alla partecipazione di Borgo marinaro considerata l’opposizione e la mancata collaborazione da parte di Vele Corsare». (ro. se.)

