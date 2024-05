La Pro Loco nella Consulta ligure 

La Pro Loco di Carloforte fa parte della Consulta ligure. Si tratta di un’associazione istituita nel 1973 per «tenere unite ed affrattellate tutte le associazioni liguri i cui fini siano lo studio della storia, le tradizioni, la lingua, la conservazione della bellezze naturali e del patrimonio artistico». Una consulta che raccoglie tutte le associazioni liguri che hanno in comune storia, lingua e tradizioni. «Dal 18 maggio è stato deliberato l’ingresso della Pro Loco di Carloforte nella Consulta - dice Gianni Repetto, presidente della Pro Loco di Carloforte - ringraziamo per aver accolto la nostra richiesta di adesione e per la grande considerazione mostrata verso la comunità di Carloforte. Scoprire che siamo tutti fratelli e che, anche se con diverse inflessioni dialettali, abbiamo tutti la stessa lingua non è stato difficile». L’ingresso della Pro Loco di Carloforte nella Consulta ligure è un altro segno tangibile del forte legame tra l’isola di San Pietro e la Liguria. (a. pa.)

