«La Pro Loco lavora senza scopi politici» 

Dopo le polemiche in consiglio comunale sull’assegnazione e la gestione dei fondi per l’organizzazione del carnevale, la Pro Loco rivendica la sua indipendenza e il lavoro gratuito svolto negli ultimi anni in tante manifestazioni.

Lo rimarca la presidente Antonella Caboni che non vuole essere coinvolta negli scontri politici: «Durante il nostro mandato, iniziato nel 2020 e portato avanti con grande impegno e notevoli sacrifici, abbiamo sempre aperto le porte della Pro Loco a tutte le associazioni, senza corsie preferenziali o favoritismi. Questo vale sia per i piccoli che per i grandi eventi. Il nostro lavoro è svolto quotidianamente in modo gratuito e volontario, con la sede di piazza della Resistenza aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì per raccogliere le istanze dei cittadini e delle associazioni». Continua Caboni: «Siamo abbastanza “vecchi” da non lasciarci influenzare dall’assessore di turno nelle nostre valutazioni. Ci ha sempre mosso unicamente la voglia di lavorare per il bene di San Gavino Monreale, senza doppi fini e senza scopi politici, mantenendoci indipendenti e talvolta confrontandoci, anche vivacemente, con le varie anime dell'amministrazione comunale, senza mai chinare il capo».

Fondamentale la questione dei contributi. «I fondi erogati a favore della Pro Loco non sono così tanti e sono utilizzati in maniera trasparente e documentata», conclude Caboni. ( g. pit. )

